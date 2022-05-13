Иркутск, 13 мая, 2022, 09:55 — ИА Регнум. В Иркутской области за получение незаконного денежного вознаграждения и совершение мошенничества осуждены бывшие сотрудницы службы судебных приставов, сообщает 13 мая телеграм-канал регионального ГУ МВД РФ.

A-r-e-s Взятка

С 2017 по 2020 гг. судебные приставы-исполнители получали от граждан и руководителей юридических организаций деньги за прекращение исполнительных производств и снятия ареста с имущества для совершения сделок купли-продажи. Кроме того, неоднократно вводили в заблуждение представителей юридических и физических лиц относительно наличия у них возможности совершить в их пользу незаконные действия, за что также получали денежные средства.

Оперативное сопровождение уголовных дел осуществляли сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального Главка, ОМВД России по Шелеховскому району совместно с коллегами из УФСБ России по Иркутской области.

В ходе следствия и судебного разбирательства установлено, что с 2017 по 2020 гг. судебные приставы-исполнители получали от граждан и руководителей юридических организаций деньги за прекращение исполнительных производств и снятия ареста с имущества для совершения сделок купли-продажи. Кроме того, неоднократно вводили в заблуждение представителей юридических и физических лиц относительно наличия у них возможности совершить в их пользу незаконные действия, за что также получали денежные средства.

Противоправная деятельность обвиняемых пресечена в марте 2020 года. Сотрудниками полиции и следователями проведены обысковые мероприятия в их служебных кабинетах и по местам жительства. Всего установлено 12 эпизодов преступной деятельности на общую сумму около 480 тысяч рублей.

С учетом мнения государственного обвинителя, суд одной из подсудимых назначил наказание в виде 3 лет принудительных работ и штраф в размере 1 млн рублей. Второй назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Как сообщало ИА REGNUM, взятка отравила теперь уже бывшего начальника отдела развития инженерной инфраструктуры департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда Комитета городского обустройства администрации Иркутска в колонию строгого режима на 7 лет 10 месяцев.

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