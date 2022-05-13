Сеул, 13 мая, 2022, 09:55 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 690 человек. Об этом 13 мая сообщает Edaily со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

По состоянию на 00:00 13 мая в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 45 041 745 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 87,8%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 920 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 44 559 923 человека. Уровень полной вакцинации составил 86,8%.

«Бустерную» дозу получили 7490 человек. В общей сложности дополнительную дозу вакцины получили 33 211 795 человек.

Четвертую дозу вакцины получили 94 444 человека. В общей сложности четвертую дозу получили 3 284 042 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 32 451 случай заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до 17 727 086.

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