Турин, Италия, 13 мая, 2022, 09:54 — ИА Регнум. В Турине (Италия) прошёл второй полуфинал 66-го международного музыкального конкурса «Евровидение». Соответствующая информация появилась 13 мая на сайте мероприятия.

По результатам голосования жюри и зрителей, в финал прошли 10 стран из 18. Среди них — Бельгия (Jeremie Makiese с песней Miss You), Чехия (группа We Are Domi с песней Lights Off), Азербайджан (Надир Рустамли с песней Fade To Black), Польша (Ochman с песней River), Финляндия (группа The Rasmus с песней Jezebel), Эстония (STEFAN с песней Hope), Австралия (Sheldon Riley с песней Not The Same), Швеция (Cornelia Jakobs с песней Hold Me Closer), Румыния (WRS с песней Llamame) и Сербия (Konstrakta с песней In Corpore Sano).

ИА REGNUM напоминает, что по итогам первого полуфинала дальше прошли представители от Швейцарии, Армении, Исландии, Литвы, Португалии, Норвегии, Греции, Молдавии, Нидерландов и Украины. Финал «Евровидения-2022» состоится 14 мая. Россия не принимает участия в конкурсе из-за принятых санкционных мер после начала военной спецоперации на Украине.