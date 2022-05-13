Молдавия, 13 мая, 2022, 09:52 — ИА Регнум. В апреле 2022 года в Молдавии зафиксировали падение реальных доходов населения за год на 12%, что стало «рекордом» за последние 23 года. Об этом заявил в своём телеграм-канале экс-президент республики, глава Молдавско-российского делового союза (МРДС) Игорь Додон.

Иван Шилов ИА REGNUM Додон

«Это самое большое снижение с 1999 года — тогда реальные доходы сократились на 15,4%. В этом году впервые за много лет население стало в реальном выражении намного беднее, чем в прошлом году», — написал Додон.

Он отметил, что хуже всего складывается ситуация с продуктами питания. Политик также назвал «ложью», заявления представителей властей республики, что высокие темпы инфляции вызваны подорожанием импорта.

«Как можно заявлять это, когда инфляция у нас вдвое выше, чем в тех странах, откуда мы импортируем товары?» — заявил бывший президент.

Додон назвал действующие власти виновными в неспособности управлять экономикой и вести переговоры с международными партнёрами.

Стоит отметить, что в апреле уровень годовой инфляции в Молдавии составил 27,07%.