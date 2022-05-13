Ульяновск, 13 мая, 2022, 09:52 — ИА Регнум. В Ульяновской области зарегистрировано более 170 случаев присасываний клещей, в том числе пострадали 55 детей. У двух снятых с людей паразитов выявлено инфекционное заболевание. Такие данные публикует управление Роспотребнадзора.

Екатерина Булатова ИА REGNUM В лесу

По сведениям ведомства, с 3 марта по 9 мая на территории региона зарегистрирован 171 случай присасывания клещей, в том числе 101 — в Ульяновске. Среди пострадавших — 55 детей до 14 лет.

«Случаев инфекционных заболеваний, связанных с укусами клещей не зарегистрировано», — говорится в сообщении.

Лабораторно исследовано 192 клеща, снятых с людей, у двух паразитов выявлен ДНК боррелий. Отметим, что клещей для исследования можно сдать в три лаборатории: в Ульяновске, Димитровграде и Барыше.

Желающие могут привиться платно против клещевого вирусного энцефалита. В настоящее время вакцинирование прошли 1839 человек, включая 1125 детей. В качестве профилактики получили противоклещевой иммуноглобулин 87 жителей, включая 32 детей.

Напомним, что в Ульяновской области продолжаются акарицидные обработки территорий: в настоящее время охвачено 56 гектаров из запланированных 790.

Как сообщало ИА REGNUM, еженедельный мониторинг за инфекциями, передающимися клещами, возобновился 3 марта 2022 года.