Ярославль, , 10:30 — REGNUM В Ярославле власти повторно не смогли найти подрядчика ремонта улицы Первомайской. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на портал Госзакупок.

Улица Первомайская в Ярославле

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в апреле не состоялся аукцион на сумму 112 миллионов рублей, и торги объявили заново.

На второй аукцион вновь не нашлось желающих. Возможно теперь властям придётся увеличить цену контракта, чтобы найти подрядчика.

Изначально ремонт собирались начать 1 мая.

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