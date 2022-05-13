Ярославль, 13 мая, 2022, 10:30 — ИА Регнум. В Ярославле власти повторно не смогли найти подрядчика ремонта улицы Первомайской. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на портал Госзакупок.

Улица Первомайская в Ярославле

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в апреле не состоялся аукцион на сумму 112 миллионов рублей, и торги объявили заново.

На второй аукцион вновь не нашлось желающих. Возможно теперь властям придётся увеличить цену контракта, чтобы найти подрядчика.

Изначально ремонт собирались начать 1 мая.