Мадрид, 13 мая, 2022, 09:50 — ИА Регнум. Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема догнал Рауля по забитым голам за клуб. Об этом 13 мая сообщила пресс-служба клуба.

Антон Зайцев Карим Бензема

Бензема забил один мяч в матче 36-го тура чемпионата Испании с «Леванте». Для него этот гол стал 323-м за «Реал». По этому показателю он сравнялся с Раулем.

Теперь и Бензема и Рауль делят второе место в списке лучших бомбардиров клуба. Лидером является Криштиану Роналду, у которого 450 мячей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Реал» одержал победу над «Леванте» со счётом 6:0.