Москва, 13 мая, 2022, 09:49 — ИА Регнум. В выходные дни — 14 и 15 мая — в Москве циклон с Северной Атлантики принесёт повышение температуры до привычных значений последнего весеннего месяца, передают «Метеоновости».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Деревья распускают почки

В субботу, ветер поменяет направление с северо-западного на западное и ослабеет, до 5-10 м/с. Облачно с прояснениями. Местами пройдут небольшие дожди. Температура ночью +7…+9 °С, днем +15. .+17 °С.

В воскресенье облаков станет больше, но станет ещё теплее. Не исключены кратковременные дожди. Температура ночью +8… +10 °С днем воздух прогреется до +18°С.

Как сообщало ИА REGNUM, температура воздуха в Москве в начале следующей недели (16 мая) будет на 3-4 градуса ниже нормы.

Читайте также: В Москве прогнозируют аномальное похолодание 16 мая