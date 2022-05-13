Брянск, 13 мая, 2022, 09:55 — ИА Регнум. По состоянию на 08:00 13 мая без энергоснабжения из-за непогоды остаются 134 населённых пункта в 24 муниципальных образованиях Брянской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС.

https://32.mchs.gov.ru Последствия шквалистого ветра

Шквалистый ветер повалил более 370 деревьев, которые повредили порядка 19 автомобилей. Пожарно-спасательные подразделения, дорожные службы и службы ЖКХ стараются оперативно устранять обломки.

Все экстренные и оперативные службы региона продолжают функционировать в режиме повышенной готовности. Для ликвидации последствий привлечено более 1 000 человек и свыше 380 единиц техники.

Сильный дождь, гроза и порывы ветра до 27 м/с обрушились на регион накануне. Непогода привела к отключению электроснабжения в 310 населённых пунктах 27 муниципальных образований региона.