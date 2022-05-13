Москва, 13 мая, 2022, 09:47 — ИА Регнум. Заместитель главы Совета безопасности РФ, экс-президент России Дмитрий Медведев описал мир после антироссийских санкций.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Он перечислил десять пунктов изменений, указав, что написанное — совсем не прогноз.

По оценке Медведева, разрушатся глобальные цепочки поставок товаров, начнётся глобальный логистический кризис. Под удар попадут иностранные авиакомпании, которым запрещено летать над территорией России.

Государства, которые «выстрелили себе в ноги» санкциями, усилят энергетический кризис, продолжится рост цен на ископаемое топливо. Это также отразится на замедлении развития цифровой экономики.

«Наступит полноценный международный продовольственный кризис с перспективой голода в отдельных государствах», — написал Медведев в третьем пункте.

Он также допустил финансово-валютный кризис, подрыв устойчивости ряда валют, высокую инфляцию и разрушение системы защиты частной собственности.

Изменится и военная ситуация. Вспыхнут застарелые конфликты, не решавшиеся мирно много лет. Активизируются террористы, решив, что Западу не до них. Могут появиться и новые эпидемии, чему будет способствовать отказ от международного научного сотрудничества.

Международные институты, не сумевшие доказать эффективность, окажутся в упадке, но появятся новые «альянсы стран, основанные на прагматических, а не идеологических англосаксонских критериях».

«В итоге будет создана новая архитектура безопасности, в которой де-факто, а потом и де-юре признаются сложившиеся реалии: а) слабость вестернизированных концепций международных отношений типа «порядка, основанного на правилах» и прочего бессмысленного западного барахла; б) крах идеи американоцентричного мира; в) наличие уважаемых мировым сообществом интересов у тех стран, которые находятся в острой стадии противоречия с западным миром», — заключил Медведев.