Донецк, 13 мая, 2022, 09:45 — ИА Регнум. За прошедшие 24 часа украинские вооруженные формирования 37 раз подвергли обстрелам территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 13 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«За истекшие сутки представительство сообщало о 37 фактах ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что при этом по ДНР было выпущено в общей сложности 285 единиц различных боеприпасов.

При этом отмечается, что украинскими нацистами в ходе обстрелов применялись реактивные системы залпового огня «Град», артиллерия калибра 122 мм, минометы калибра 120 и 82 мм, а также РПГ/СПГ.

Кроме того, отмечается, что были обстреляны Донецк (Петровский, Куйбышевский и Кировский районы), Горловка, Гольмовский, Озеряновка, Широкая Балка, Михайловка, Пантелеймоновка, Ясиноватая и Верхнеторецкое.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Петровский район Донецка подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны киевских боевиков.