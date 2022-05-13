Сеул, 13 мая, 2022, 09:45 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи намерено закупить 1 млн доз пероральных препаратов для лечения COVID-19. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами.

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Сообщается, что с 16 мая в стране также разрешат использовать пероральный препарат Paxlovid для лечения пациентов в возрасте старше 12 лет, а препарата Lagevrio — с 18 лет.

В настоящее время данные препараты назначают лицам старше 60 лет с ослабленным иммунитетом, а также лицам старше 40 лет с серьезными заболеваниями.

По состоянию на 12 мая объём запасов перорального препарата Paxlovid составляет 481 687 доз, а препарата Lagevrio — 80 711 доз.