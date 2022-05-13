Иркутск, 13 мая, 2022, 09:44 — ИА Регнум. В ГУ МВД РФ по Иркутской области обеспокоены участившимися кражами майнингового оборудования в регионе. По данным телеграм-канала ведомства, только за 12 мая в полицию обратились сразу двое пострадавших у которых украли майнинговое оборудование, доступ к которому был практически не ограничен. В селе Баклаши Шелеховского района «машинки» похитили, пробравшись в незапертый гараж, а у жителя Правобережного округа Иркутска «асики» украли из открытого окна летней кухни.

Xiangfu Майнинговая «ферма»

Общий ущерб, причиненный криптодобытчикам, составил порядка полутора миллионов рублей. Над раскрытием преступлений работают сотрудники полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля ГУ МВД РФ по Иркутской области известило о задержании подозреваемого, который признался в совершении кражи майнингового оборудования. Ущерб от содеянного составил более 3,3 млн. руб.

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