В Приангарье участились кражи майнингового оборудования
Иркутск, 13 мая, 2022, 09:44 — ИА Регнум. В ГУ МВД РФ по Иркутской области обеспокоены участившимися кражами майнингового оборудования в регионе. По данным телеграм-канала ведомства, только за 12 мая в полицию обратились сразу двое пострадавших у которых украли майнинговое оборудование, доступ к которому был практически не ограничен. В селе Баклаши Шелеховского района «машинки» похитили, пробравшись в незапертый гараж, а у жителя Правобережного округа Иркутска «асики» украли из открытого окна летней кухни.
Общий ущерб, причиненный криптодобытчикам, составил порядка полутора миллионов рублей. Над раскрытием преступлений работают сотрудники полиции.
Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля ГУ МВД РФ по Иркутской области известило о задержании подозреваемого, который признался в совершении кражи майнингового оборудования. Ущерб от содеянного составил более 3,3 млн. руб.
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