Красноярск, 13 мая, 2022, 09:44 — ИА Регнум. В 2021 году у 2688 жителей Красноярского края выявили ВИЧ-инфекцию. Об этом 13 мая в своём телеграм-канале сообщил глава краевого управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

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Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, по словам Горяева, этот показатель в регионе составил 99 человек на 100 тысяч населения. «В прошлом году такой диагноз устанавливался среди жителей, проживающих во всех административных территориях края», — добавил он.

Напомним, ежегодно в третье воскресенье мая во всем мире проводится День памяти людей, умерших от СПИДа.

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