Шахты, Ростовская область, 13 мая, 2022, 09:41 — ИА Регнум. В Ростовской области в ночь на 13 мая случилось смертельное ДТП. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Дорожная авария произошла около 3:00 мск 13 мая на проспекте Победа Революции в Шахтах. Водитель Volkswagen Passat, предположительно, превысил скорость движения, не справился с управлением и въехал в опору уличного освещения. В результате случившегося пассажир иномарки скончался на месте происшествия, ещё два пассажира и водитель пострадали.

По факту ДТП проводится проверка.