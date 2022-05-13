Москва, 13 мая, 2022, 09:41 — ИА Регнум. Уже в ближайшие несколько дней тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» встанет в док на ремонт. Об этом сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

Mil.ru Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов»

«Ожидается, что авианосец зайдет в док 15–17 мая», — уточнил в беседе с ТАСС источник.

По его словам, затем два месяца уйдут на восстановление перемычки и откачку воды.

Как сообщало ИА REGNUM, планируется, что авианосец встанет в док 35-го судоремонтного завода. Это филиал Центра судоремонта «Звёздочка», входящего в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК).

Ранее сообщалось, что доковый ремонт «Адмирала Кузнецова» продлится до сентября.

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Напомним, корабль был заложен на Черноморском судостроительном заводе 1 сентября 1982 года и спущен на воду 4 декабря 1985 года. Именоваться «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов» авианосец стал только 4 октября 1990 года, сменив до этого несколько наименований. В январе 1991 года корабль был зачислен в состав Северного флота.

В декабре 2019 года на борту ремонтируемого корабля произошло возгорание. Площадь пожара превысила 500 кв. метров. Погибли два человека, пострадали десять.