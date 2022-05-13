Кызыл, , 09:40 — REGNUM В Туве с 15 мая открывается навигационный период для маломерных судов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Навигационный период ГУ МЧС по Туве

На учёте в Государственной инспекции по маломерным судам находятся более 2,7 тыс. судов. Сотрудники ведомства в настоящее время проводят их освидетельствование.

«Перед открытием навигации инспекторы проверили готовность маломерных судов, привлечённых к проведению рейдов, направленных на пресечение нарушений правил пользования маломерными судами на водных объектах Тувы», — добавили в правительстве.