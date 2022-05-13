Из Башкирии в Донбасс отправили продукцию резиноперерабатывающего завода
Уфа, 13 мая, 2022, 09:42 — ИА Регнум. 10 тонн высококачественной резиновой крошки были отправлены из Башкирии в Донбасс в составе седьмого конвоя с гуманитарным грузом для жителей Луганской Народной Республики. Об этом 13 мая сообщает пресс-служба правительства Башкирии.
Сообщается, что в городе Туймазы на резиноперерабатывающем заводе была запущена линия по переработке шин, которая может перерабатывать до 10 тонн изношенных шин каждые сутки. Эту крошку можно использовать при благоустройстве детских и спортивных площадок.
«Востребованность продукции для благоустройства только растет. Это связано с большим количеством работ, которые ведутся у нас в Башкирии в рамках федеральных и республиканских программ», — приводит пресс-служба слова исполняющего обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства региона Алана Марзаева.
Отмечается, что первая партия высококачественной резиновой крошки в количестве 10 тонн была отправлена в Донбасс.
Сообщается, что за два месяца в Башкирии собрали 120 тонн старых покрышек.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Донбасс из Башкирии была направлена команда специалистов жилищно-коммунального хозяйства для благоустройства и восстановления инфраструктуры.