Калуга, 13 мая, 2022, 10:16 — ИА Регнум. Грузовая фура с гуманитарной помощью весом около 10 тонн отправилась 12 мая из Калуги на Донбасс. В мае это уже вторая партия гуманитарного груза. Она включает в себя продукты питания (крупы, сахар, соль, муку, питьевую воду), средства личной гигиены первой необходимости, детское питание. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Законодательного собрания Калужской области.

zskaluga.ru Фура с гуманитарной помощью отправилась из Калуги на Донбасс

Отправка грузов на Донбасс в регионе осуществляется с февраля 2022 года. Депутаты Законодательного собрания области из фракции «Единая Россия» наладили логистику и координируют сбор гуманитарной помощи. Всего из Калуги в ДНР и ЛНР поступило порядка 100 тонн груза. В начале мая вместе с товарами первой необходимости на Донбасс калужане передали семена овощей для посевной кампании. Жителям освобожденных территорий отправили книги на русском языке для школ и библиотек, а также детские рисунки и письма со словами поддержки российским военнослужащим.

«В сборе гуманитарной помощи участвуют все неравнодушные граждане, представители общественных и коммерческих организаций, депутаты областного парламента и местных органов власти, профильные министерства. Как только собирается груз, мы стараемся его сразу отправить. Важно, чтобы он поступал на пункты пропуска как можно раньше, ведь мы понимаем, что люди на местах очень ждут этой помощи», — отметил исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» в Калуге Виталий Юдкин.