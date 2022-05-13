Калужане продолжают посылать гуманитарную помощь жителям Донбасса
Калуга, 13 мая, 2022, 10:16 — ИА Регнум. Грузовая фура с гуманитарной помощью весом около 10 тонн отправилась 12 мая из Калуги на Донбасс. В мае это уже вторая партия гуманитарного груза. Она включает в себя продукты питания (крупы, сахар, соль, муку, питьевую воду), средства личной гигиены первой необходимости, детское питание. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Законодательного собрания Калужской области.
Отправка грузов на Донбасс в регионе осуществляется с февраля 2022 года. Депутаты Законодательного собрания области из фракции «Единая Россия» наладили логистику и координируют сбор гуманитарной помощи. Всего из Калуги в ДНР и ЛНР поступило порядка 100 тонн груза. В начале мая вместе с товарами первой необходимости на Донбасс калужане передали семена овощей для посевной кампании. Жителям освобожденных территорий отправили книги на русском языке для школ и библиотек, а также детские рисунки и письма со словами поддержки российским военнослужащим.