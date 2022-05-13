Донецк, 13 мая, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Петровский район Донецка подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны киевских боевиков. Об этом 13 мая сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Отмечается, что обстрел Петровского района Донецка со стороны украинских нацистов был зафиксирован в 09:00 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было четыре снаряда калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооруженные украинские формирования обстреляли из миномётов населенный пункт Старомихайловка в ДНР.