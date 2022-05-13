Париж, 13 мая, 2022, 09:37 — ИА Регнум. Франция «полностью поддерживает суверенный выбор» Финляндии, которая хочет вступить в НАТО, сообщает Le Figaro

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

«Президент заявил, что Франция полностью поддерживает суверенный выбор Финляндии поскорее вступить в НАТО», — говорится в заявлении Елисейского дворца после обмена мнениями между президентом Франции Эммануэлем Макроном и его финским коллегой.

Финляндия подаст заявку на членство в НАТО в ближайшие дни. Вопрос о вступлении Финляндии в НАТО будет поднят на предстоящем саммите в Мадриде в июне 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, телефонный разговор провели 12 мая президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Читайте также: Премьер-министр Канады обсудил с президентом Франции ситуацию на Украине