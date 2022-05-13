Ярославль, 13 мая, 2022, 09:50 — ИА Регнум. В Ярославле на должность генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль» избран Олег Сибиряков. Об этом сообщает телеграм-канал «Газпром межрегионгаз».

t. me/news_mrg Олег Сибиряков

К своим обязанностям он приступил 12 мая 2022 года. Коллективу нового руководителя представил Сергей Табачук — заместитель генерального директора по управлению персоналам и общим вопросам Группы «Газпром межрегионгаз».

Олег Сибиряков родился в декабре 1968 года в городе Баку. Окончил Ярославское высшее военное финансовое училище ордена Красной Звезды им. генерала армии А. В. Хрулева. С 1989 по 1995 служил в армии, затем работал в коммерческих структурах, в органах власти ряда регионов. С 2020 до своего назначения в Ярославле работал в ООО «Газпром межрегионгаз» в Санкт-Петербурге на руководящих должностях.