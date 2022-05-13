Москва, 13 мая, 2022, 09:44 — ИА Регнум. Валютно-финансовый кризис может наступить в некоторых странах из-за введённых против России санкций. Об этом зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал 13 мая в своём телеграм-канале.

archive.government.ru Владимир Путин и Дмитрий Медведев

Медведев поделился своим прогнозом о последствиях антироссийских санкций. По его словам, в мире возможны кризисы в энергетике, логистике, авиаперевозках. Вырастут цены на ископаемое топливо, наступит продовольственный кризис с перспективой голода в отдельных государствах.

«Возможен валютно-финансовый кризис в некоторых странах или сообществах стран, связанный с подрывом устойчивости ряда национальных валют, галопирующей инфляцией и разрушением легальной системы защиты частной собственности», — написал замглавы Совбеза.

Читайте также: Медведев: у конфликта на Украине всегда есть риск перехода в ядерную войну