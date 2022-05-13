Кемерово, 13 мая, 2022, 09:55 — ИА Регнум. Обанкротившийся предприниматель из Кемеровской области пытался провернуть махинацию с принадлежавшим ему ранее помещением завода, которое было продано на торгах. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД России.

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«Вместе с сыном он подал в суд иск, что в течение года зданием может распоряжаться фирма сына, которая якобы заключила договор аренды ещё в 2009 году. Даже при смене собственника контракт предусматривал его автоматическое продление с арендной платой 1 рубль в месяц», — уточнили в полиции.

Установлено, что в предъявленных суду документах были указаны недостоверные сведения, а бывший владелец здания и его сын дали ложные показания. Так, фирма-арендатор была создана гораздо позже.

По данным ведомства, если бы они довели дело до конца, то новый владелец здания потерял бы более 27 млн рублей. Мужчинам предъявлены обвинения, дело направлено в суд.