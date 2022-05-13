Анна Царькова, 13 мая 2022, 10:54 — REGNUM Россия в 2022 году может достичь рекордных показателей по урожаю. Об этом 12 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
«Урожай зерна может составить 130 млн тонн, в том числе 87 млн пшеницы. Если так произойдёт, а мы будем рассчитывать именно на это, то это станет рекордом за всю историю России», — отметил Путин.
Читайте также: Россия выходит на рекорд по урожаю пшеницы — Путин
Заявление российского лидера обсудили в мессенджере Telegram.
«Наши «надёжные партнёры» зубами скрипеть будут», — отреагировал В. А.
«У Байдена сердце слабое, такие новости ему вредны», — с сарказмом добавил Kay Yak.
«И так было всегда, кормила планету Российская империя, потом великий СССР, а в последние годы Российская Федерация!!! А эти предатели (Запад) будут просить ещё скидку на продовольствие. Для предавших Россию цену сделать в 10 раз выше, чем дружественным странам. Как по мне, вполне справедливо», — отметил Journalist.
«Зерно и энергоресурсы — всё, что надо для развития России», — добавил Ипполит.
«Я думаю, в этом году все русские займутся своими огородами, уж с едой у нас точно проблем не будет», — отреагировал Sa Na.
«Вот это сейчас самое главное. У нас зерно и газ, а у них (Запада. — А. Ц.) гаджеты. Ах да, еще и либеральные ценности», — комментирует заявление Владимира Путина Yulia G.
«И не дай Бог хоть один эшелон уйдёт на Запад!» — предостерег Иван.
«Площадь посевов увеличили, плюс вода в Крыму», — пояснила в свою очередь Татьяна L.
«Западу ни грамма зерна», — призвал один из участников обсуждения.
«Как-то рано об урожае говорить…» — задумался Вадим.
«Владимир Владимирович троллить изволят-с», — добавил Владюша.
«Совсем нет совести у России. На неё санкции, а она жирует», — пишет Софья С.
«Определенно санкции действуют. Вопрос только, на кого и как», — с сарказмом отреагировал Василий Т.
«Как сказал Путин: с нами Бог!» — написал Space.
«Троллинг 80 уровня», — добавила Ольга Б.
«Семья растет, кормить нужно», — отметила Ирина.
«Ну вообще, зима хорошая была для будущего урожая, снега много было», — добавила Julia.
«Можно продавать, можно за золото. Но не содомитам — эти обойдутся», — прокомментировал новость Mirror.
«Ещё посевная не закончена по всей России, а уже урожай посчитали. Дай-то Бог, чтобы ожидания подтвердились», — отреагировала Мила.
«Главное, вытерпеть! И не кинуться мир накормить!.. Пусть осознают, на кого замахиваются!» — написала Лола.
«Главное: продавать в Африку, Азию, Латинскую Америку (в договорах с припиской — без перепродажи…) Это рационально, если им голод сулит — надо жителей кормить, а не перепродажей барыши наваривать… Как на рубль переходить, так рынки перед одними открывать — перед другими закрывать, а не в Европу и США», — отметил Евгений.
«Как можно так обламывать обитателей евроколхоза?.. Только собрались посмотреть, как мы салат из березовой коры готовим. Теперь придется им рецепт отправить…» — иронизирует Евгения.
«Ох и ох. Россия совсем о*ренела. От санкций не сдохла, от голода и холода — тоже не грозит… Что за народ такой?» — смеется Yuliya.
«И недружественным странам от этого не достанется ничего», — подытожила Anna R.
Читайте также: Сети «В России будет хлеб» — Путин предрёк стране рекордный урожай