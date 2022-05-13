Цхинвал, , 16:14 — REGNUM После выборов президента Южная Осетия будет сохранять пророссийский внешнеполитический курс. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 мая заявил политолог, главный редактор сайта kavkazoved.info Андрей Арешев.

Алан Гаглоев Центральная избирательная комиссия Республики Южная Осетия

«Что касается перспектив внешней политики Южной Осетии, то при новом президенте Алане Гаглоеве пророссийский курс республики сохранится, но, вместе с тем, так или иначе, будет подчёркиваться независимый статус РЮО, как тесно связанного с Россией и ею поддерживаемого государства», — сказал эксперт.

Напомним, что 8 мая Гаглоев победил во втором туре президентских выборов в Южной Осетии.