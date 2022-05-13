Цхинвал, 13 мая, 2022, 16:14 — ИА Регнум. После выборов президента Южная Осетия будет сохранять пророссийский внешнеполитический курс. Об этом корреспондентуИА REGNUM 12 мая заявил политолог, главный редактор сайта kavkazoved.infoАндрей Арешев.

Центральная избирательная комиссия Республики Южная Осетия Алан Гаглоев

«Что касается перспектив внешней политики Южной Осетии, то при новом президенте Алане Гаглоеве пророссийский курс республики сохранится, но, вместе с тем, так или иначе, будет подчёркиваться независимый статус РЮО, как тесно связанного с Россией и ею поддерживаемого государства», — сказал эксперт.

Напомним, что 8 мая Гаглоев победил во втором туре президентских выборов в Южной Осетии.