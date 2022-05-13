Вашингтон, , 09:33 — REGNUM Blizzard решила сделать постоянным в Diablo III режим Echoing Nightmare, который появился в игре в апреле 2022 года с началом 26 сезона. Об этом 13 мая сообщил портал PCGamesN.

Фан-арт Оливера Нойманна по игре Diablo III Oliver Neumann, deviantart.net

Издание отметило, что Echoing Nightmare стал «настоящим хитом» в сообществе поклонников игры, что подтвердили разработчики в очередной публикации в блоге. «Мы получили положительные отзывы о Echoing Nightmare и искренне рады видеть, что вам понравилось сражаться с ужасами прошлого Nephalem, получая при этом опыт и ценную добычу», — написала Blizzard, добавив, что по этой причине режим станет постоянным элементом Diablo III.

Напомним, 15 мая 2022 года ролевая экшн-игра Diablo III отметила десятилетний юбилей, её релиз на ПК состоялся 15 мая 2012-го. Впоследствии Blizzard выпустила её на PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One и Nintendo Switch.

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