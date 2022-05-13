За сутки в Петербурге выпало около 10 мм осадков
Санкт-Петербург, 13 мая, 2022, 09:41 — ИА Регнум. В минувший четверг, 12 мая, в Санкт-Петербурге выпало около 10 мм осадков, таким образом дождь не только прибил всю пыль и грязь, но и стал самым значительным за последние пять месяцев, рассказал 13 мая главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.
По словам эксперта, дождь прошел прямо через центр города.
«Выпало в Санкт-Петербурге вчера днем около 10 мм осадков, чуть меньше по югу города», — отметил Колесов, уточнив, что в последний раз более сильные осадки наблюдались в Санкт-Петербурге 30 ноября 2021 года.
«В те сутки отмечено 19,9 мм, но это был снег, с которого и начался наш зимний снежный сезон, а высота снежного покрова в городе тогда составила 16 см и в дальнейшем только прибывала», — напомнил синоптик.
Он также сообщил, что в предстоящие выходные температура воздуха днем в Санкт-Петербурге поднимется до +15 градусов. В воскресенье, 15 мая, ожидается дождь.
«Похолодание на следующей неделе пока не отменяется. Но, доживем до понедельника, там видно будет точнее», — резюмировал Александр Колесов.