Санкт-Петербург, 13 мая, 2022, 09:41 — ИА Регнум. В минувший четверг, 12 мая, в Санкт-Петербурге выпало около 10 мм осадков, таким образом дождь не только прибил всю пыль и грязь, но и стал самым значительным за последние пять месяцев, рассказал 13 мая главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дождь

По словам эксперта, дождь прошел прямо через центр города.

«Выпало в Санкт-Петербурге вчера днем около 10 мм осадков, чуть меньше по югу города», — отметил Колесов, уточнив, что в последний раз более сильные осадки наблюдались в Санкт-Петербурге 30 ноября 2021 года.

«В те сутки отмечено 19,9 мм, но это был снег, с которого и начался наш зимний снежный сезон, а высота снежного покрова в городе тогда составила 16 см и в дальнейшем только прибывала», — напомнил синоптик.

Он также сообщил, что в предстоящие выходные температура воздуха днем в Санкт-Петербурге поднимется до +15 градусов. В воскресенье, 15 мая, ожидается дождь.

«Похолодание на следующей неделе пока не отменяется. Но, доживем до понедельника, там видно будет точнее», — резюмировал Александр Колесов.