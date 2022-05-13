Кунашак, Челябинская область, , 09:32 — REGNUM В Челябинской области задержаны три похитителя металлолома. Об этом сообщает Южно-Уральское линейное управление МВД России на транспорте.

Металлолом

Установлено, что на станции Кунашак эти граждане похитили из полувагонов 568 кг металла. Все они ранее судимы и сейчас нигде официально не трудоустроены. Похищенное подельники планировали сбыть, но были задержаны.

Также выяснилось, что один из задержанных был причастен к краже краже 540 кг. Похищенный в обоих случаях товар уже изъят.