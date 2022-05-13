Иркутск, , 09:30 — REGNUM ГУ МВД РФ по Иркутской области обнародовало информацию о масштабе мошенничества в отношении жителей региона с начала 2022 года. По данным правоохранителей, за этот период от действий злоумышленников пострадали более девятисот граждан.

Мошенник Metapop.com

Одним из них оказался отец троих детей из Приангарья.

Аферисты выманили у шелеховчанина более трёх миллионов рублей, предложив «выгодный заработок» на инвестициях.

Сотрудники полиции отдела МВД России по Шелеховскому району разбираются в обстоятельствах мошенничества в отношении 36-летнего гражданина.

Мужчина рассказал, что ему на сотовый телефон поступил звонок от незнакомца, который сообщил, что его номер телефона попал в список на бесплатное обучение программам инвестирования. Затем с местным жителем связался сначала якобы «начальник» отдела, потом «финансовый советник». Преподав несколько уроков по видеосвязи, злоумышленник переадресовал обучаемого на нового куратора. Им оказалась девушка, которая смогла убедить жертву открыть депозит, взяв кредит в банке, и положить на счёт символическую сумму.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля жительница иркутского города Шелехов стала жертвой мошенников, с её банковских карт сняли 25 тысяч рублей.

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