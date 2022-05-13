Москва, 13 мая, 2022, 09:29 — ИА Регнум. В Москве за январь–апрель 2022 года по программе реновации полностью расселили 42 старых пятиэтажки. Их них 6,3 тыс. участников программы переехали в новые квартиры, сообщается на портале мэра столицы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новостройка

Больше всего старых домов — 10 домов — расположены на востоке Москвы. Там расселены более 1 тыс. человек. Еще девять домов расселили на юге столицы, шесть домов — северо-западе. Переехали в новые дома более 2 тыс. человек.

За аналогичный период 2021 года было расселено лишь 12 старых домов. Отмечается, что все участники программы реновации переехали в новостройки, расположенные рядом со старыми домами.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве с начала 2022 года началось строительство 20 новых домов по программе реновации.

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