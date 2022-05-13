Исламабад, 13 мая, 2022, 09:26 — ИА Регнум. Как минимум 12 человек погибли и еще восемь пострадали при столкновении грузовика и двух пассажирских микроавтобусов в округе Гуджранвала в северо-восточной пакистанской провинции Пенджаб. Об этом 13 мая сообщает газета Dawn со ссылкой на полицию.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По информации правоохранителей, ДТП произошло на междугородной трассе Гуджранвала — Хафизабад в районе населенного пункта Кот Ладха, когда грузовой автомобиль, двигавшийся с высокой скоростью, врезался в два пассажирских микроавтобуса.

Также указывается, что водитель грузовика скрылся с места столкновения автомобилей и добавляется, что всех пострадавших доставили в районные больницы Гуджранвалы и Хафизабада.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 мая стало известно, что под Миассом в Челябинской области опрокинулся микроавтобус с болельщиками футбольной команды «Спартак».