Ульяновск, 13 мая, 2022, 09:26 — ИА Регнум. В Ульяновской области вынесены судебные решения по двум уголовным делам об особо тяжких преступлениях. В обоих случаях орудием преступлений стал нож. Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Фигуранткой одного из дел стала 40-летняя жительница Ульяновска, которую признали виновной в покушении на убийство. Следствием и судом установлено, что 4 февраля 2022 года она нанесла несколько ножевых ранений мужчине, с которым познакомилась за несколько часов до происшествия. Преступление было совершено в квартире одного из домов по проезду Заводскому в Ульяновске.

Мужчину удалось спасти. Присяжные заседатели единодушно признали женщину виновной, приговором суда ей назначено 6,5 года колонии общего режима.

Фигурантом другого уголовного дела стал 37-летний ульяновец, который признан судом виновным в убийстве. Правоохранители установили, что 14 ноября 2021 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он напал с ножом на соседа, ударив его несколько раз холодным оружием. Пострадавший скончался.

Обвиняемый получил девять лет колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.