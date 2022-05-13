Москва, , 09:25 — REGNUM В Госдуме назвали преступлением заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого об искоренении «Русского мира», передает корреспондент ИА REGNUM 13 мая.

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«Фашистское по сути заявление премьер-министра Польши — это не только его личный позор, его предательство памяти тысяч поляков, истреблённых Гитлером и Бандерой, а также тысяч поляков, спасённых советским солдатом. Это преступление», — считает вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»).

«Искоренить» идеологию, то есть отобрать язык, душу, веру, милосердие, идеалы семьи и добра, жизнь, рассуждает парламентарий.

«Преступление в том, что своим призывом премьер-министр предлагает искоренить все это. Добро и доверие, дружелюбие и честность были считаны идеологами однополярного мира как наша слабость и их вседозволенность. А теперь защиту нами ровно этих ценностей и самого права на жизнь они лживо и преступно пытаются конвертировать в ненависть к нам», — отметила она.

По словам Моравецкого, «Русский мир» — смертельная угроза для всей Европы, подобная раковой опухоли. Поддержки Украины в её конфликте с Россией недостаточно, полагает он.

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