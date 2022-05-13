Санкт-Петербург, , 09:28 — REGNUM В Санкт-Петербурге в пятницу, 13 мая, будет не по-майски прохладно, пройдут дожди и задует сильный ветер, предупреждает ведущий специалист Центра «Фобос» Михаил Леус.

Ветер усиливается, тучи сгущаются Юлия Карнаева © ИА REGNUM

По его словам, 13 мая Северная столица останется под влиянием тыловой части циклона, центр которого выходит на юго-запад Архангельской области.

«В такой ситуации в регионе сохранится облачная с прояснениями погода, местами пройдут небольшие дожди, а температура окажется на один-два градуса ниже климатической нормы», — уточнил синоптик.

Температура воздуха днем поднимется до +13…+15 градусов, по Ленинградской области +11…+16 градусов. Атмосферное давление будет расти и составит 751 мм рт. ст., что ниже нормы. В свою очередь ГУ МЧС по Санкт-Петербургу предупреждает, что 13 мая в городе ожидается усиление северо-западного, западного ветра до 17 м/с.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в субботу, 14 мая, ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днём местами пройдут кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +5…+7 градусов, днём +14…+16 градусов. Атмосферное давление существенно не изменится.

В воскресенье, 15 мая, ночью ожидается переменная облачность, днём облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, ночью местами. Ветер северо-западный ночью слабый, днём умеренный. Температура воздуха ночью +5…+7 градусов, днём +12…+14 градусов. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днём будет повышаться.

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