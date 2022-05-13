Санкт-Петербург, 13 мая, 2022, 09:28 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге в пятницу, 13 мая, будет не по-майски прохладно, пройдут дожди и задует сильный ветер, предупреждает ведущий специалист Центра «Фобос» Михаил Леус.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Ветер усиливается, тучи сгущаются

По его словам, 13 мая Северная столица останется под влиянием тыловой части циклона, центр которого выходит на юго-запад Архангельской области.

«В такой ситуации в регионе сохранится облачная с прояснениями погода, местами пройдут небольшие дожди, а температура окажется на один-два градуса ниже климатической нормы», — уточнил синоптик.

Температура воздуха днем поднимется до +13…+15 градусов, по Ленинградской области +11…+16 градусов. Атмосферное давление будет расти и составит 751 мм рт. ст., что ниже нормы. В свою очередь ГУ МЧС по Санкт-Петербургу предупреждает, что 13 мая в городе ожидается усиление северо-западного, западного ветра до 17 м/с.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в субботу, 14 мая, ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днём местами пройдут кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +5…+7 градусов, днём +14…+16 градусов. Атмосферное давление существенно не изменится.

В воскресенье, 15 мая, ночью ожидается переменная облачность, днём облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, ночью местами. Ветер северо-западный ночью слабый, днём умеренный. Температура воздуха ночью +5…+7 градусов, днём +12…+14 градусов. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днём будет повышаться.