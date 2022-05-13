Запорожье, Украина, , 09:22 — REGNUM Офицеры из Великобритании участвуют в управлении украинскими военными в ходе боевых действий. Об этом 13 мая сообщает РИА Новости со ссылкой на источник среди российских силовиков, имеющий информаторов в ВСУ.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«С начала нашей спецоперации британские офицеры постоянно работают вблизи передовой, посещают командные пункты украинцев на наиболее опасных направлениях, вносят коррективы в действия командования ВСУ», — приводит агентство слова собеседника.

В качестве примера он привёл работу командных пунктов украинских войск в Запорожской области, где с конца апреля до 6 мая работали британские офицеры на участке от Заградовки до Александровки.

Источник добавил, что кроме координации войск британцы используют средства разведки НАТО, реагируя на получаемые данные.