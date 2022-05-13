Тбилиси, 13 мая, 2022, 09:22 — ИА Регнум. Грузия обладает рядом преимуществ, которые способствуют тому, чтобы республику приняли в НАТО. Об этом заявил журналистам руководитель Связного офиса Североатлантического альянса в Тбилиси Александр Винников.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Грузия

«У Грузии есть спектр уникальных инструментов для того, чтобы добиться успеха на пути к членству в НАТО, а также стать сильнее и лучше суметь защитить себя», — сказал Винников.

Он отметил, что вступлению Грузии в военный блок способствует уже само наличие в Тбилиси Связного офиса НАТО. Кроме того, республике предоставили «существенный пакет НАТО — Грузия» — программу сотрудничества, которую запустили в 2014 году вместо ожидаемого в Тбилиси «Плана действий по членству».

Напомним, Грузия начала сотрудничать с НАТО сразу после распада СССР. В 2006 году парламент республики проголосовали за интеграцию страны в Альянс. Грузия предоставляет военному блоку территорию и логистическую инфраструктуру для военных миссий. Также на территории страны созданы учебные центры, где работают специалисты НАТО, проводятся военные учения с участием стран, входящих в блок.