Москва, , 09:21 — REGNUM Бояться пятницы 13-го числа не нужно. Это обычный день. Христианин не должен обращаться внимания на суеверия. Об этом заявил настоятель московского храма Входа Господня в Иерусалим протоиерей Михаил Потокин, передают РИА Новости.

Великомученица Параскева Пятница с житием Василий Иванов © ИА REGNUM

По мнению протоиерея, если взять 13 мая, то в церковном календаре сегодня 30 апреля. Все что касается нумерологии, связей цифр и дней недели, то, конечно, это все относительно.

«Суеверие — это своеобразная форма религиозности. С суевериями нужно бороться, и в том числе в самом себе», — считает протоиерей Михаил Потокин.

Как сообщало, туроператоры считают, что пятница в целом самый популярный день для того, чтобы отправиться в путешествие, и пятница 13-е прекрасно вписывается в этот тренд.

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