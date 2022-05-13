Санкт-Петербург, , 09:27 — REGNUM Правительство Санкт-Петербурга окажет материальную поддержку военнослужащим, пострадавшим при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине.

Здание Смольного Дарья Драй © ИА REGNUM

Постановление о выделении средств из бюджета подписал губернатор города Александр Беглов. Военнослужащие Вооруженных сил, Войск национальной гвардии и полицейские, имеющие специальное звание, смогут получить единовременные выплаты, получив ранения, контузии, травмы, увечья в ходе участия в спецоперации.

В случае установления инвалидности I группы в результате получения военной травмы, боец сможет получить один миллион рублей. За инвалидность II и III группы последует выплата 750 тыс. рублей, а 500 тыс. рублей перечислят, если военнослужащий получит военную травму, которая не привела к инвалидности.

Выплаты полагаются солдатам и офицерам, имевшим место жительства или место пребывания в Санкт-Петербурге на дату получения ранения.

Напомним, ранее Александр Беглов заявил, что в Петербурге будут помогать и семьям погибших военнослужащих. Смольный определится с объёмом единовременных выплат.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге определят размер выплат для семей погибших на Украине военных