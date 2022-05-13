Минск, , 09:19 — REGNUM После ураганного ветра в Белоруссии специалистами «Белэнерго» за сутки было восстановлено электроснабжение в 1350 населенных пунктах, восстановительные работы продолжаются. Об этом 13 мая сообщает пресс-служба названного производственного объединения.

ЛЭП © Наталья Диева

«За прошедшие сутки (06:00 12.05 — 06:00 13.05) восстановлено электроснабжение в 1 350 населенных пунктах. На утро продолжаются работы по восстановлению электроснабжения в 240 населенных пунктах, это некоторые районы Гомельской и Могилевской областей», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также указывается, что самая сложная ситуация с электроснабжением в Минской, Могилевской и Гомельской областях, где порывы ветра достигали скорости 36 м/с и наблюдались падения деревьев на линии электропередачи и их обрыв, а также упали несколько опор ЛЭП.

Кроме того, отмечается, что в работах по восстановлению энергоснабжения участвовали около тысячи человек, также в них было задействовано 300 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону в течение двух дней ожидается сильный ветер.