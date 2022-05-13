Джакарта, 13 мая, 2022, 09:19 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо и ряд лидеров стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) встретились с американскими бизнесменами, сообщает CNN Indonesia.

Ministry of State Secretariat of the Republic of Indonesia Джоко Видодо

Индонезия как председатель G20 хочет, чтобы форум «Большой двадцатки» мог работать как катализатор восстановления мировой экономики, особенно для развивающихся стран.

«Все это требует тесного партнерства между правительством и бизнес-сообществом. Я надеюсь, что руководители крупных американских компаний смогут наладить конкретное сотрудничество в рамках G20 и АСЕАН, особенно с Индонезией», — заявил президент Индонезии.

Являясь одной из крупнейших стран-производителей никелевой руды в мире, Индонезия быстро развивается в сфере черной металлургии. В настоящее время Индонезия является вторым по величине производителем нержавеющей стали в мире.

По словам Джоко Видодо, Индонезия также богата рудниками, такими как медь и бокситы для производства алюминия, которые станут основой новой и возобновляемой энергетики, включая литиевые батареи и электромобили.

«Я очень рассчитываю на вклад американского бизнеса в развитие цифровой инфраструктуры, содействие наращиванию цифрового потенциала и поддержку нашего входа в глобальную цепочку создания стоимости посредством цифровизации», — заявил Джоко Видодо.

На встрече присутствовали руководители американских компаний, включая Google, Chevron, Boeing, Qualcomm, Conoco Phillips, Marriot International.