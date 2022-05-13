Воссоединившаяся с Японией 50 лет назад Окинава требует сократить базы США
Токио, 13 мая, 2022, 09:19 — ИА Регнум. На японской Окинаве, в 1972 году освободившейся от американской оккупации, необходимо значительно сократить сохраняющееся военное присутствие США. Об этом говорится в резолюции, которую законодательное собрание Окинавы приняло 13 мая в связи с отмечаемым 15 мая 50-летием воссоединения префектуры с Японией.
В документе напоминается, что в ходе ожесточённых наземных боёв завершающего этапа войны на Тихом океане в 1945 году на Окинаве погиб каждый четвёртый мирный житель. После чего «Окинава прошла 27-летний тяжёлый путь при правлении США на её территории».
С учётом вышеизложенного законодатели самой южной префектуры Японии обращаются к правительству с просьбой «решить проблему упорядочения и сокращения военных баз США на Окинаве, добиться коренного пересмотра соглашения об их статусе в стране».
По результатам проведённого газетой Yomiuri опроса, в настоящее время развитием региона после воссоединения с основной частью страны удовлетворены более 80% жителей Окинавы. При этом 54% населения согласны с тем, что базы США вносят существенный вклад в обеспечение безопасности Японии, но 83% считают необходимым сокращение занимаемых ими площадей. А потенциальная опасность военного столкновения в районе Тайваня тревожит более 90% опрошенных.
Как сообщало ИА REGNUM, большая часть жителей Японии высказалась за перенос некоторых военных объектов США за пределы южной префектуры Окинава.
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