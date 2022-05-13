Токио, 13 мая, 2022, 09:19 — ИА Регнум. На японской Окинаве, в 1972 году освободившейся от американской оккупации, необходимо значительно сократить сохраняющееся военное присутствие США. Об этом говорится в резолюции, которую законодательное собрание Окинавы приняло 13 мая в связи с отмечаемым 15 мая 50-летием воссоединения префектуры с Японией.

Sott.net Американская авиация на военной базе на Окинаве. Япония

В документе напоминается, что в ходе ожесточённых наземных боёв завершающего этапа войны на Тихом океане в 1945 году на Окинаве погиб каждый четвёртый мирный житель. После чего «Окинава прошла 27-летний тяжёлый путь при правлении США на её территории».

« После воссоединения благодаря специальным программам центральных властей удалось воссоздать социальную инфраструктуру и поднять жизненный уровень населения. Однако сохраняется масса проблем, включая низкие доходы жителей, детскую бедность». из резолюции законодательного собрания Окинавы После воссоединения благодаря специальным программам центральных властей удалось воссоздать социальную инфраструктуру и поднять жизненный уровень населения. Однако сохраняется масса проблем, включая низкие доходы жителей, детскую бедность».

С учётом вышеизложенного законодатели самой южной префектуры Японии обращаются к правительству с просьбой «решить проблему упорядочения и сокращения военных баз США на Окинаве, добиться коренного пересмотра соглашения об их статусе в стране».

По результатам проведённого газетой Yomiuri опроса, в настоящее время развитием региона после воссоединения с основной частью страны удовлетворены более 80% жителей Окинавы. При этом 54% населения согласны с тем, что базы США вносят существенный вклад в обеспечение безопасности Японии, но 83% считают необходимым сокращение занимаемых ими площадей. А потенциальная опасность военного столкновения в районе Тайваня тревожит более 90% опрошенных.

Как сообщало ИА REGNUM, большая часть жителей Японии высказалась за перенос некоторых военных объектов США за пределы южной префектуры Окинава.

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