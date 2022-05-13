Ростов-на-Дону, 13 мая, 2022, 09:18 — ИА Регнум. В Россию за последние сутки прибыли более 18 тыс. мирных жителей Донбасса и Украины. Об этом 13 мая информирует пограничное управление ФСБ России по Ростовской области.

Александр Погожев ИА REGNUM МЧС помогает встречать беженцев

«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 18 тысяч граждан», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области с 18 февраля действует режим ЧС в связи с наплывом жителей Донбасса и Украины, вынужденно покинувших свои дома. За этот период в Россию прибыли более 1,1 млн человек.