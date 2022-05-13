Цхинвал, , 14:31 — REGNUM Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов пытался инициировать референдум о присоединении республики к России для поднятия собственного рейтинга. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 мая заявил политолог, главный редактор сайта kavkazoved.info Андрей Арешев.

Карта-флаг Южной Осетии Advisors

«Что касается референдума о вхождении Южной Осетии в состав Российской Федерации, то совершенно очевидно, что была попытка использовать этот вопрос для поднятия рейтинга теперь уже бывшей власти, в том числе и Бибилова, но сделать это предсказуемым образом не удалось», — отметил эксперт.

Напомним, что новоизбранный президент Алан Гаглоев выступил за проведение референдума только после получения сигнала о том, что для него настало необходимое время.