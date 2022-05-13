Вена, 13 мая, 2022, 09:16 — ИА Регнум. Российская компания «Газпром» может лишиться газового хранилища в Зальцбурге. Отобрать его пригрозил австрийский канцлер Карл Нехаммер. Об этом он заявил в интервью изданию Kronen Zeitung.

Alenka989 Газохранилище

Канцлер пояснил, что такой исход возможен, если российская компания не будет заполнять хранилище сырьём. В таком случае оно будет передано другим провайдерам.

«И мы позаботимся о том, чтобы, если российский «Газпром» не заполнит наш самый большой склад Haidach в Зальцбурге, мы его у них заберем для других провайдеров», — подчеркнул глава Австрии, пообещав внимательно следить за ситуацией.

Отмечается, что «Хайдах» в Зальцбурге является самым большим подземным газовым хранилищем в Австрии. На данный момент оно пустует.

Читайте также: Дочерние компании Газпрома в Германии перестали получать газ из России

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Австрии всеми силами старается уйти от многолетней зависимости от Газпрома. При этом австрийский чиновник по энергетике заявил о том, что Австрии понадобятся долгие годы, чтобы уйти от зависимости от российского природного газа. Министр энергетики Австрии Леонора Глевессер подчеркнула, что альтернативы большим запасам сырья нет, и по этой причине необходимо создавать стратегический резерв.

Ранее по теме: Песков пояснил действие ответных мер России на западные санкции