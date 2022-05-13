Ижевск, 13 мая, 2022, 09:15 — ИА Регнум. По состоянию на 12 мая, с начала эпидемического сезона в Удмуртии за помощью медиков в связи с присасыванием клещей обратились 1453 жителя республики, в том числе 354 ребенка в возрасте до 17 лет. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

34.rospotrebnadzor.ru Клещ

Наиболее часто с жалобами на укусы клещи обращались в Якшур-Бодьиснком, Шерканском и Ярском районах. В Ижевске от клещей пострадал 751 человек.

По результатам исследований, возбудитель клещевого энцефалита выявлен в 11 случаях из 1081 образца, боррелиоза — в 273 случаях из 888.

Серопрофилактика проведена в отношении 305 граждан, включая 245 детей.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Свердловской области зафиксировано 4597 пострадавших от укусов клещей. Из них 1065 — дети.

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