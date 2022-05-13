Березники, Пермский край, , 09:14 — REGNUM В Березниках Пермского края предъявлено обвинение мужчине, который совершил ДТП, в результате которого один человек госпитализирован, еще один (ребёнок) погиб. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

Уголовное дело Sledcom.ru

По факту аварии возбуждено уголовное дело. Водителя-нарушителя обвинили в нарушении правил дорожного движении, повлекшем по неосторожности смерть человека.

По данным следствия, 8 мая 2022 года на регулируемом пешеходном переходе были сбиты ребенок 2011 года рождения и молодой человек 2004 года рождения. Подросток скончался на месте. Второй пострадавший госпитализирован. Установлено, что автомобиль проехал запрещающий сигнал светофора.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения. Следователь ходатайствовал о заключении под стражу. Мужчина арестован.

«Кроме того, в связи с распространенными сведениями о ненадлежащем реагировании должностных лиц ОМВД России по Березниковскому городскому округу на сообщения гражданина о том, что виновник дорожно-транспортного происшествия ранее управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, следственным отделом по г. Березники организована процессуальная проверка, в ходе которой будет дана принципиальная оценка действиям (бездействию) должностных лиц ОМВД России по Березниковскому городскому округу», — сказали в СУ СКР по Пермскому краю.